OM : Rongier a galéré pour sa première, il ne panique pas

Dans : OM, Ligue 1.

Remplaçant face à Monaco dimanche soir, Valentin Rongier a été lancé par André Villas-Boas à dix minutes de la fin, au moment où Monaco venait de revenir à 4-3 et poussait très fort pour égaliser. Forcément, les consignes transmises à l’ancien capitaine de Nantes concernaient essentiellement l’aspect défensif. Sans doute un peu submergé par la pression, Rongier a semblé légèrement perdu et parfois paniqué. Rien d’alarmant selon le néo-Marseillais.

« J’étais content de rentrer, après je suis rentré quand on venait d’encaisser le troisième but, ce n’est jamais facile. Le coach m’a demandé de rester en place, de défendre et on a beaucoup subi sur cette fin de match donc ce n’était pas évident » a témoigné Valentin Rongier, qui jouera peut-être dans des conditions plus favorables samedi à domicile contre Montpellier. Même si après leur bonne prestation, Morgan Sanson et Maxime Lopez ont de grandes chances d’être reconduits au côté de la nouvelle sentinelle Kevin Strootman.