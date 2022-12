OM : Romain Molina dénonce « Longoria et ses copains »

Dans : OM.

Tandis que l'OM tente de régler les cas Gerson et Luis Suarez, que l'on pensait définitivement finalisés, Pablo Longoria est encore une fois pointé du doigt concernant ses méthodes durant le mercato.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont devenus fans de Pablo Longoria, le successeur de Jacques-Henri Eyraud ayant ramené des ambitions du côté du Vélodrome, avec en plus un mercato à haute vitesse. Depuis qu’il a pris les commandes de l’OM à la demande de Frank McCourt, le dirigeant espagnol multiplie les opérations et les signatures, au point même de faire partir Jorge Sampaoli, conscient qu’il n’avait strictement aucun pouvoir concernant les renforts qu’il souhaitait à Marseille. Pablo Longoria est un vrai tradeur sur le marché des transferts, même si cela a parfois du mal à fonctionner s’agissant des départs. C’est par exemple actuellement le cas avec deux joueurs, Gerson et Luis Suarez dont le départ était annoncé comme officiel ou presque, mais qui ce lundi sont toujours à Marseille, les opérations avec Flamengo et Almeria étant loin d’être bouclées. Pour Romain Molina, les méthodes du patron de l’OM sont tout de même sur le fil.

Longoria fait plaisir à ses amis au mercato

Dans un chat avec ses fans, l’homme aux multiples casquettes a évoqué le cas du président de l’Olympique de Marseille et ne cache pas son étonnement devant ses agissements lors du mercato. « Pour parler de l’OM juste un petit truc, Pablo Longoria je ne sais pas jusqu’à quand il va leur pousser la chansonnette avec les transferts faits avec les copains. Je ne sais pas, peut-être qu’aux États-Unis ils sont aveugles, ça doit être ça », a ironisé Romain Molina, visiblement convaincu que Pablo Longoria ne choisit pas uniquement les renforts du club phocéen uniquement en fonction de critères sportifs, mais également de ses intérêts personnels. Un sous-entendu parfois entendu, mais jamais prouvé concernant le président de l’Olympique de Marseille.