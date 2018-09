OM : Riolo surprend tout le monde, cette recrue ne sera pas un bide

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Expulsé contre Lyon pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, Duje Caleta-Car vit des débuts délicats à l’Olympique de Marseille.

Pourtant, l’international croate est jugé comme très prometteur par tous ceux qui l’ont côtoyé et l’OM n’a pas hésité à lâcher 20ME pour le déloger du Red Bull Salzbourg cet été. Généralement pas le dernier pour taper sur les joueurs qui enchaînent les prestations difficiles, Daniel Riolo a pris tout le monde à contre-pied. Sur RMC, le journaliste de l’After Foot a expliqué qu’il croyait beaucoup en Caleta-Car, un défenseur « de classe » selon lui.

« L’OM doit se réinventer en défense centrale. La solution Luiz Gustavo, il faut que cela s’arrête ! J’ai compris en fin de saison dernière que ça pouvait être une solution, je pense qu’il faut mettre les bons joueurs à leur poste et bricoler avec le reste. En défense centrale, Rolando est hors débat car il est blessé, Rami est out (ischios) et a encore un peu la tête en Russie. Caleta Car lui vient d’arriver, on l’a très peu vu mais j’ai envie de croire que c’est un défenseur de classe. Il est jeune il va falloir du temps. Et il y a le tout jeune Kamara, que je trouve plutôt pas mal. Il mériterait un peu plus de considération. Avec ces 4-là, il doit construire sa charnière » a expliqué un Daniel Riolo qui estime que Rudi Garcia peut s’appuyer sur Caleta-Car pour faire vite remonter Luiz Gustavo au milieu. Mais mercredi face à Strasbourg, le Croate sera suspendu…