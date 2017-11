OM : Riolo secoue Garcia en plein rêve européen

Dans : OM, Ligue 1.

Après un début de saison plutôt mitigé, l’Olympique de Marseille occupe une honorable quatrième place, juste en dessous de son objectif en championnat.

« Ça va être dur de finir dans les trois, mais on va tout faire pour », annonçait l’entraîneur Rudi Garcia cette semaine. Après tout, le club phocéen n’a qu’un seul point de retard sur le podium. Reste à savoir si les Marseillais suivront le rythme de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais. De son côté, Daniel Riolo n’y croit pas une seule seconde. Déçu du mercato estival de l’OM, le consultant de RMC sait déjà que Marseille ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Avec l’OM, il y a toujours une exigence supplémentaire. Ils ont raté leur premier mercato, Evra et Payet, c’était une erreur. Gustavo, c’est une bénédiction totale cet été, ils ont merdé sur le dossier de l’attaquant. Tout le monde est pressé que l’OM revienne en haut, même s’ils y ont un bon état d’esprit, on a du mal à les imaginer dans les trois premiers, a commenté Riolo. Donc si la logique est respectée, l’OM ne retrouvera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Il ne faudra pas se gourer encore sur le recrutement. » On peut pourtant imaginer que l’effectif de Garcia sera renforcé cet hiver.