OM : Riolo sait qui va sauter en premier à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta, Rudi Garcia… Les trois hommes forts de l’Olympique de Marseille semblent menacés en cette fin de saison. En effet, Frank McCourt était présent dans les travées du Stade Vélodrome dimanche soir, et n’a pas du tout apprécié la déroute de l’OM face à Nantes. Cet été, les changements seront forcément profonds et nombreux pour relancer la machine. Et le premier à sauter risque bien d’être Rudi Garcia. C’est ce que la majorité des supporters espèrent, mais c'est également ce que pense au plus profond de lui Daniel Riolo, qui ne donne pas cher de la peau du coach olympien.

« La petite consolation pour les supporters de l'OM, c'est qu'ils n'auront plus Rudi Garcia sur le banc l'année prochaine. Si j'en suis sûr ? Je suis persuadé que la seule chose qui pouvait sauver Rudi Garcia, c'est la Ligue des Champions. Il ne sauvera pas sa tête. Donc ils n'auront pas Rudi Garcia, car la Ligue des Champions c'est mort. Déjà, c'est peut-être une consolation pour eux. Marseille, c'est comme Lyon, il ne faut pas qu'ils se trompent sur le choix du coach. Le coach qui doit venir, il faut que ce soit un souffle nouveau » a affirmé le journaliste de RMC, convaincu que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt se sépareront de Rudi Garcia. Reste à savoir si l’ancien manager de la Roma sera le seul à être sacrifié par le boss américain.