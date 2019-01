OM : Riolo s'en prend à la VAR et se moque de Garcia au passage

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Comme souvent cette saison, Florian Thauvin pensait avoir enfilé le costume de sauveur de l'Olympique de Marseille face à Monaco (1-1). Mais ce dimanche soir, il n'en a finalement rien été, puisque son but de renard des surfaces en fin de match a été refusé (70e). Appelé à l'oreillette par les arbitres vidéo, Monsieur Lesage a effectivement demandé l'aide des images de la VAR pour refuser le but de Flotov pour une semelle d'Ocampos sur Benaglio (74e). Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux.

Daniel Riolo s'en est notamment offusqué. « Le VAR, ça devient bien le gag maintes fois annoncé dans l’After ! Et Garcia qui priait pour le VAR, c'est presque drôle... Non seulement il y a autant de débats polémiques et contestations qu’avant... mais bientôt il y en aura plus ! », a balancé, sur Twitter, le journaliste, qui pense donc que l'arbitrage vidéo est en train de se tirer une balle dans le pied en étant utilisé de la sorte par les arbitres français. Pas sûr que Rudi Garcia et l'OM le contredisent...

Le VAR ça devient bien le gag maintes fois annoncé dans l’After ! Et Garcia qui priait pour le VAR c presque drôle... — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 13 janvier 2019