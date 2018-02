OM : Riolo félicite trois leaders, et dénonce deux boulets

Dans : OM, Ligue 1.

Le match nul concédé 2-2 à Saint-Etienne ce vendredi soir laisse un goût amer aux Marseillais, qui semblaient clairement avoir le match en mains mais n’ont pas su tenir leur avantage jusqu'au bout. Si les problèmes défensifs ont été pointés du doigt, l’animation offensive demeure intéressante avec cette équipe olympienne qui possède une véritable facilité à percer les défenses adverses. C’est ce qu’a tenu à souligner Daniel Riolo au moment de revenir sur cette confrontation, lui qui a apprécié la performance des trois « patrons », mais a pointé du doigt deux joueurs qui ne répondent pas aux attentes selon lui.

« On aura noté qu’après ce qu’il s’est passé devant Metz, la charnière centrale n’a pas été fantastique. Par ailleurs, les hommes forts, Gustavo, Thauvin et Sanson sont toujours là. Payet ? On va dire que je m’acharne, donc passons. Pourtant, même mal en point en seconde période, l’OM aurait pu gagner, mais Mitroglou a lamentablement raté une balle de match », a expliqué le consultant de RMC, pour qui Payet n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quelques temps déjà, tandis que l’attaquant grec a une nouvelle fois manqué l’occasion de se refaire une santé en loupant une occasion majeure en fin de match.