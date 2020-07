OM : Twitch n'a pas peur de Marseille et des supporters

Dans : OM.

Ce dimanche, c'est sur Twitch que les supporters de l'OM pourront regarder le premier match de préparation de leur équipe préférée.

Après de longs mois sans football, les fans de l’Olympique de Marseille seront certainement nombreux à vouloir assister à la première sortie de la formation d’André Villas-Boas ce dimanche contre le FC Pingzau à partir de 18h30. Même si l’adversaire, un club de D3 autrichienne, n’est pas un grand nom du football européen, l’OM sait que cette rencontre sera très suivie. Et pour cela, les supporters devront venir sur la chaîne Twitch du club phocéen, laquelle compte avant cette rencontre 13.500 followers. Si l’initiative des dirigeants marseillais est originale, elle inquiète un peu les fans marseillais, lesquels se demandent si la plate-forme va pouvoir supporter l’engouement provoqué par ce match amical. Mais du côté de Twitch, on s’amuse presque de cette crainte de voir la diffusion perturbée par une surcharge du réseau.

Interrogé par La Provence, le responsable des partenariats de Twitch attend ce match entre l’OM et Pingzau sans trembler. « Il n’y a aucun souci par rapport à ça. On a déjà eu un événement avec 1 million de personnes connectées, explique Corentin Dubois, qui rappelle que les supporters n’ont rien de spécial à faire pour suivre cette rencontre. Il n’y a aucune obligation de créer un compte sauf si on veut participer au chat de discussion. La diffusion sera gratuite. » De quoi rassurer tout le monde pour la première diffusion en direct d’un match d’une équipe de Ligue 1 sur Twitch. Un petit événement qui sera probablement regardé de près par les instances du football français toujours en quête de nouvelles solutions pour monétiser les droits TV du foot.