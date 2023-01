OM : Riolo envoie Rongier au PSG, il ne blague pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent face à Toulouse la semaine passée, Valentin Rongier a encore réalisé une prestation très aboutie avec l’OM contre Montpellier lundi soir.

Vice-capitaine de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Valentin Rongier enchaine les grosses prestations. Lundi soir à Montpellier, il a encore été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe d’Igor Tudor. Plus fort et régulier que jamais, il s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Une aubaine pour Igor Tudor, qui peut compter sur Rongier en plus de Veretout ou encore Guendouzi au milieu de terrain, alors que d’autres clubs en Ligue 1 rencontrent des difficultés à ce poste. C’est par exemple le cas de l’OL, orphelin de Tolisso ou encore du PSG, dont le milieu de terrain s’est fait manger face à Lens dimanche soir.

Rongier crève l'écran à l'OM

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo, qui critique souvent Marco Verratti et le milieu du Paris Saint-Germain dans son ensemble, a d’ailleurs fait une allusion très claire au sujet de Valentin Rongier, dont le niveau pourrait lui permettre de jouer dans la capitale selon le journaliste de l’After Foot. « Rongier ? Je le trouve toujours meilleur. Je le trouve excellent. Je pense même qu’en Ligue 1 il est supérieur à certains milieux de terrain qui ont plus la côte et qui jouent dans des clubs un peu plus huppés, il ne souffre pas à la comparaison » a glissé Daniel Riolo, très sérieux au moment d’oser la comparaison entre Valentin Rongier et les milieux de terrain du PSG, bien que le journaliste de RMC ait pris le soin de ne pas citer le club parisien. Nul doute que Valentin Rongier appréciera le compliment même si du côté de l’Olympique de Marseille, il n’est pas question de se séparer de l’anicen Nantais. Au contraire, Pablo Longoria compte sur Rongier à long terme puisqu’en septembre dernier, Valentin Rongier a prolongé son contrat en faveur de l’OM jusqu’en juin 2026.