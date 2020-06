OM : Riolo en campagne, il vote Beye à Marseille !

Dans : OM.

Les semaines défilent et l’Olympique de Marseille est toujours sans dirigeant en charge du mercato, à la suite du départ d’Andoni Zubizarreta.

La situation commence à devenir urgente, le mercato ayant officiellement ouvert ses portes en France. Ce dimanche, La Provence se veut tout de même rassurante en indiquant dans ses colonnes qu’il n’y a désormais plus que trois candidats en lice pour décrocher le poste : Olivier Pickeu et deux dirigeants étrangers dont les noms n’ont pas filtré. Mais selon Daniel Riolo, il n’y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver le profil idoine pour le poste. Et pour cause, sur l’antenne de RMC, le journaliste a indiqué que son confrère Habib Beye regroupait toutes les qualités requises pour devenir le futur « head of football » de l’Olympique de Marseille.

« Donc Pickeu a le profil pour être Head of Football de l’OM ? Pfff, quand même… Passer d’Angers à l’OM… Pickeu est un nom qui est sorti. Mais Eyraud et Pickeu n’ont jamais parlé, pourquoi c’est sorti alors ? C’est juste parce que le mec est sur le marché, donc il y a des journalistes qui font des propositions ? Un ex-joueur de l’OM avec un profil de directeur sportif ? Je ne vois pas… Il faut que le mec ait des réseaux, qu’il connaisse le métier. Ce n’est pas un poste bidon que l’on donne à n’importe qui. Ça ne s’invente pas de devenir directeur sportif. Sauzée, il est commentateur TV. Habib Beye ? Il passe ses diplômes. Lui, il a le profil pour être ‘Tête du Football’. Il a envie de l’être, c’est son rêve de l’être, surtout à Marseille. Il veut plus être ‘Tête du Football’ qu’entraîneur. Être manager, il kifferait, donc pourquoi il ne se place pas ? » a indiqué Daniel Riolo dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que le consultant de Canal + a récemment prolongé son contrat en faveur de la chaîne cryptée, ce qui signifie qu’il souhaite encore faire durer sa carrière de consultant à la télévision…