OM : Riolo dévoile le problème à 45ME de Garcia à Marseille

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une prestation moyenne sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.

Surtout, deux joueurs sont particulièrement visés après ce match nul arraché dans les dernières secondes : Dimitri Payet et Kostas Mitroglou. De retour de blessure, le premier a cédé sa place à Maxime Lopez à la mi-temps tandis que le deuxième, présent dans le jeu en déviation lors du premier acte, a largement baissé le pied lors de la seconde mi-temps. Au micro de RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt le vrai problème de Rudi Garcia à Marseille. Ces deux joueurs, recrutés respectivement pour 15 et 30ME, ne tirent pas le jeu de l’OM vers le haut.

Riolo vote pour un duo Sanson-Njie à Marseille

« Si Mitroglou était touché avec sa sélection, il ne fallait pas qu’il joue. L’OM s’est enfoncé dans deux transferts à 45ME cumulés avec Payet et Mitroglou et aujourd’hui ils déçoivent. Marseille est coincé par les deux plus gros transferts de sa nouvelle ère car les joueurs qui ont coûté le plus d’argent sont loin d’être les meilleurs, au contraire. Je pense même que si tu sors Payet et Mitroglou, tu es meilleur. Tu fais un milieu Zambo-Gustavo-Sanson et tu trouves une formule devant avec Ocampos, Njie et Thauvin, je pense que tu es vraiment meilleur. Aujourd’hui, ces deux transferts posent problème à Garcia » a lancé le polémiste de l’After Foot après la rencontre. Reste que Rudi Garcia semble maintenir sa confiance à Payet, auteur de 3 passes décisives en 8 matchs joués et à Kostas Mitroglou, l’homme aux 2 buts 5 rencontres de L1 disputées…