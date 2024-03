OM ‍: Riolo continue le pressing sur Moumbagna

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est logiquement incliné face au Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Le club phocéen n'a pas été inspiré, tout comme Faris Moumbagna.

A Marseille, les doutes sont de retour ! Après une défaite suffisante mais inquiétante à Villarreal, l'OM est retombé dans ses travers à Rennes ce dimanche en Ligue 1. Une défaite logique sur le score de 2 buts à 0. De quoi agacer pas mal sur la Canebière, surtout que les hommes de Jean-Louis Gasset semblaient être sur la voie de la guérison. Et au vu du calendrier très chargé qui attend l'OM, il n'y a pas vraiment de quoi se montrer très rassuré. Certaines individualités devront hausser leur niveau de jeu. Daniel Riolo ne dira pas le contraire, lui qui vient encore une fois de se payer Faris Moumbagna.

Riolo n'a pas oublié Moumbagna

Mais pourquoi Gasset ne fait jamais jouer Mounbagna ?? Dommage on n’arrive pas a se faire une idée de son talent … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 17, 2024

Rentré en cours de match, le Camerounais ne se sera pas vraiment mis en évidence, manquant même une belle action de but après un coup franc sur le poteau de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce n'est pas passé inaperçu pour Daniel Riolo, avec lequel un clash est toujours en cours depuis quelques jours. Sur son compte X, le journaliste a posté un cinglant : « Mais pourquoi Gasset ne fait jamais jouer Mounbagna ?? Dommage on n’arrive pas a se faire une idée de son talent … ». Reste à savoir si l'attaquant de l'OM répondra ou laissera couler. Une trêve internationale attend désormais le club phocéen, qui devra recharger les batteries avant de faire face à des grandes échéances. Les critiques ne manqueront pas après cette nouvelle défaite et Jean-Louis Gasset devra très vite trouver la clé pour faire de nouveau gagner ses troupes, qui ont déjà pris du retard. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM recevra... le PSG pour un Classique qui s'annonce des plus bouillants.