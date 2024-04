Guendouzi et l'OM, la clause secrète dévoilée

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pas réellement à la fête depuis qu'Igor Tudor a pris les commandes de la Lazio, Mattéo Guendouzi sait que la fin de saison pourrait être longue. Prêté par l'OM, l'international tricolore a des doutes sur la saison prochaine.

Au dernier jour du mercato d'été 2023, Pablo Longoria scellait l'accord de prêt permettant à la Lazio de s'offrir Mattéo Guendouzi. Malgré son amour affirmé pour Marseille, le milieu de terrain formé au PSG prenait donc la direction de Rome et de la Serie A moyennant un million d'euros, l'OM et le club italien ayant négocié un contrat avec option d'achat obligatoire selon certaines conditions. Des conditions dont on en sait un peu plus au moment où l'avenir romain de Mattéo Guendouzi est chaotique. Car ce dernier ne s'attendait pas à retrouver aussi vite Igor Tudor, un entraîneur avec qui cela ne s'était pas bien terminé pour lui à Marseille. Et bis repetita du côté de la Lazio, puisque nommé en mars, le coach croate s'est déjà pris la tête avec l'international français, au point que l'on se demande si Guendouzi pourra rester la saison prochaine.

18ME pour l'OM avec Guendouzi ?

Concernant la relation contractuelle entre l'Olympique de Marseille et la Lazio Rome pour Mattéo Guendouzi, les détails sont dévoilés dans L'Equipe. « Arrivé de Marseille sous forme de prêt, Guendouzi deviendra définitivement un joueur de la Lazio quand elle sera certaine de terminer dans les dix premiers. L'option de 13 millions d'euros (+ 5 de bonus) est automatique et elle n'est « cassable » que si les trois parties sont d'accord, ce qui n'est pas le cas actuellement », précise Valentin Pauluzzi, correspondant du quotidien sportif en Italie. Autrement dit, il est quasiment impossible de voir revenir Mattéo Guendouzi, puisque pour cela, il faudrait déjà que l'OM le souhaite réellement. Et on voit mal Pablo Longoria, qui avait poliment, mais fermement, poussé le milieu de terrain vers la Lazio l'an dernier, le faire subitement revenir. Surtout que dans l'affaire, le club de Frank McCourt va empocher jusqu'à 18 millions d'euros dans l'opération.

Il faut désormais savoir ce qu'il va advenir de Mattéo Guendouzi. Notre confrère italien reconnaît qu'Igor Tudor étant amené à rester entraîneur de la Lazio, il est très probable que le joueur français demande déjà un bon de sortie à ses dirigeants afin de ne pas cohabiter avec un technicien dont le caractère est très ferme, et qui n'est pas vraiment enclin à tout pardonner à son milieu de terrain. On l'a encore vu vendredi, puisque Guendouzi n'était pas convoqué pour la victoire de la Lazio en déplacement au Genoa (0-1). Une situation d'autant plus pénible pour le joueur que l'Euro 2024 se profile et que s'il a été convoqué pour remplacer Antoine Griezmann lors des deux matchs joués par l'équipe de France en mars, on voit mal comment Didier Deschamps pourra le mettre dans sa liste pour le tournoi en Allemagne.