OM : Riolo chauffe déjà Marseille sur la Ligue des Champions

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille en juillet dernier, André Villas-Boas indiquait que son objectif était de ramener le club phocéen en Ligue des Champions.

Après 17 journées de Ligue 1, le Portugais est dans le vrai puisque son équipe est deuxième de Ligue 1 avec six points d’avance sur le troisième. Une avance confortable, que l’Olympique de Marseille va tenter de conforter lors des deux dernières journées de l’année 2019 contre Metz puis Nîmes. Et si l’équipe d’André Villas-Boas venait à faire le plein, alors la direction marseillaise pourrait d’ores et déjà préparer l’été prochain sereinement selon Daniel Riolo, très optimiste pour l’avenir des Phocéens.

« Je voyais l’OM prendre pas loin de 15 points sur les 5 derniers matchs avant la trêve. Et ils vont pouvoir faire les 15 ! Il ne reste que deux matchs là (Metz et Nîmes). Là, clairement, l’objectif est de démarrer la seconde partie de saison avec beaucoup de confort. Tu peux même te permettre des faux-pas sans avoir peur de quitter le podium. En fonction de ce qu’il faut pour finir à ces places en fin de saison, l’OM est très très bien ! Je suis très positif quant à l’avenir de l’OM dans cette saison. Les dirigeants vont même pouvoir préparer l’été prochain en amont, en considérant que la place sur le podium est acquise » a indiqué le consultant de RMC, pour qui Marseille a un incroyable luxe avec une telle avance au classement.