OM : Riolo attaque Eyraud et l’accuse de mentir aux supporters !

Dans : OM, Ligue 1.

A écouter les analyses de Jacques-Henri Eyraud et de Rudi Garcia après le match OM-PSG dimanche soir, il y avait de quoi se demander si les deux hommes forts du club marseillais avaient vu le même match que les millions de téléspectateurs. Le président marseillais a notamment expliqué en zone mixte qu’il avait assisté à une première mi-temps exceptionnelle de son équipe, ce qui n’a pas vraiment été le cas, de l’avis quasi-unanime des observateurs. Et cela a énervé Daniel Riolo, lequel a carrément estimé que le président marseillais mentait à ses supporters. Rudi Garcia en prend aussi pour son grade, en passant…

« Eyraud se voile la face. Et avec Garcia, ils mentent délibérément aux supporters. Je déteste ça qu’on mente aux supporters comme les hommes politiques qui font avaler des couleuvres chaque semaine. Ce qu’a fait l’OM en fait, c’est dans la continuité de ce qu’ils ont fait contre la Lazio, Francfort, Limassol et Nice, où au-delà du résultat, ils ont été mauvais. Rudi Garcia fait des analyses complètement faussées. J’en suis à me demander si ce n’est pas conscient et s’il ne ment pas parce que s’il ne ment pas, c’est presque pire. Il dit qu’il a fait jeu égal avec Paris, mais déjà par rapport au 2-2 de l’année dernière, c’est moins bien, donc il n’a pas du tout progressé depuis un an. Il n’y avait rien dans le jeu de l’OM. Ensuite, il a hurlé de mauvaise foi contre l’arbitrage. C’est un énorme mensonge de dire qu’un but a été annulé » a lâché un Daniel Riolo très en colère, qui a souvent fait ce genre de reproche à Jean-Michel Aulas. Et bien pas de jaloux, désormais c’est à Jacques-Henri Eyraud qui y a le droit.