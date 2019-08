OM : Ribéry ne voulait pas ruiner Marseille, il est ulcéré

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Douze ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Bayern Munich, Franck Ribéry a été proche de faire le chemin inverse lors de ce mercato. Mais c'est finalement à la Fiorentina que le Français a signé pour deux saisons pour ce qui est probablement le dernier contrat en Europe de celui qui a fêté cette année ses 36 ans. Du côté de l'OM, on semble vouloir se cacher derrière des motifs purement financiers pour justifier la décision prise de ne pas négocier avec le clan Ribéry. Mais pour Ludovic Obraniak, ce choix est probablement une grosse erreur, car Frank Ribéry était vraisemblablement prêt à revoir à la baisse ses exigences financières.

L'ancien joueur, désormais consultant de RMC, est persuadé que l'OM pouvait faire signer Franck Ribéry. « Connaissant un peu Franck, je me dis que Marseille c’est quelque chose de spécial pour lui. Honnêtement, je suis presque certain qu’à ce niveau de sa carrière, l’argent n’aurait pas été tout, il voulait en prendre un peu, mais en forçant un peu, il y avait moyen de trouver un accord. Il a Marseille dans son coeur. Et même si on dit qu’il ne voulait pas revenir, je suis persuadé qu’il y avait un truc à régler avec la France et que Marseille pouvait être une porte. Lorsque l’on voit les derniers matches avec le Bayern, même à 36 ans il aurait été le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille », a fait remarquer Ludovic Obraniak.