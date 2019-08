OM : Ribéry état chaud pour signer à Marseille, l'info XXL !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

On l'a appris mardi, Franck Ribéry a signé à la Fiorentina, le milieu de terrain français se lançant un nouveau défi en championnat d'Italie. Mais selon Gilbert Brisbois, Avant de s'engager avec le club de Florence, Franck Ribéry était très tenté par un contrat avec l'Olympique de Marseille où il serait revenu en héros douze ans après avoir quitté l'OM pour le Bayern Munich. Mais à priori, l'OM ne se serait pas lancé dans le dossier Ribéry et ce dernier a donc décidé de rejoindre la Viola.

Sur RMC, le journaliste a fait part de son étonnement. « C’est une information que j’apporte, Franck Ribéry était chaud pour revenir à Marseille, mais je ne sais pas si Marseille a ouvert des discussions, même si on me dit que non. Et quand tu vois la situation de l’OM aujourd’hui, avec Ribéry tu avais six mois de paix sociale avec le public et tu pouvais gérer ton mercato tranquillement sans qu’on vienne t’embêter chaque jour », a fait remarquer Gilbert Brisbois. Si la signature de Franck Ribéry aurait probablement calmé les supporters de l'Olympique de Marseille, le fait de savoir que l'OM n'a pas essayé risque de les agacer. Même s'il faut tout de même préciser que grâce aux nouvelles règles fiscales mises en place en Italie, à salaire équivalent, la Fiorentina paiera énormément moins que Marseille si Ribéry avait signé.