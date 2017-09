OM : Revenir à Marseille, un ancien soldat de Bielsa en rêve...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Transféré à Watford à l’été 2016, Brice Dja Djédjé vit un véritable calvaire sans fin en Premier League. Il veut rebondir, et vite.

La situation de Brice Dja Djédjé est peu banale. Transféré à Watford il y a plus d’un an maintenant, l’international ivoirien n’a disputé que deux matchs avec l’équipe britannique. Longtemps blessé, l’ancien soldat de Marcelo Bielsa à Marseille est désormais prêt physiquement. Problème : il n’a pas été enregistré sur la liste des joueurs pouvant évoluer en Premier League cette saison par son entraîneur, Marco Silva. Une situation intenable pour le défenseur de 26 ans, déterminé à rebondir dès cet hiver.

Interrogé sur un éventuel retour à Marseille sur SFR Sport, le principal intéressé ne s’est fermé aucune porte. « Revenir à l’OM ? Pourquoi pas… J’ai passé de très bons moments à l’Olympique de Marseille. J’étais vraiment heureux d’avoir évolué dans ce club-là. Quand tu es là-bas, tu sens vraiment ce qu’est le métier de footballeur et tu prends énormément de plaisir. Quand tu perds, c’est difficile. Mais quand tu gagnes, tu es le plus heureux des hommes. Je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait et on verra bien ». Si le joueur a laissé un bon souvenir à Marseille, pas certain que son retour serait vu d’un très bon œil par les supporters phocéens, les ambitions phocéennes n’étant plus les mêmes qu’il y a deux ans désormais.