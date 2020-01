OM : Remplaçant et sur le départ, ce Marseillais le vit très bien

Dans : OM.

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Yohann Pelé ne se prend pas la tête. Idem en ce qui concerne son statut de remplaçant.

Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours du match contre Trélissac, Yohann Pelé devrait être titulaire pour ce 32e de finale de Coupe de France. L’occasion pour le gardien numéro 2 d’accumuler du temps de jeu, lui qui vit dans l’ombre de l’intouchable Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, l’ancien Sochalien se plaît dans son rôle.

« C’est un choix personnel, a expliqué Yohann Pelé. J’avais des propositions. Si je n’étais pas content, je serais parti. Je me sens bien ici, dans le groupe, dans la ville, dans le club, c’est un choix que j’accepte. C’est un grand club, je vis de belles émotions, comme lors de notre épopée en Coupe d’Europe. Je viens tous les jours à l’entraînement avec le sourire. On aspire tous à jouer mais il faut aussi des remplaçants. Ça ne me dérange pas. »

Quel avenir pour Pelé ?

Serein, le portier de 37 ans l’est également lorsqu’il évoque la fin de son contrat en juin prochain. « Je n’y pense pas plus que ça, a-t-il réagi. J’essaie de profiter de ce que je vis en ce moment, il nous reste six mois excitants à vivre, je ne me pose pas de question, je vis au jour le jour, on verra au mois de juin ce qu’il se passera, c’est trop tôt pour en parler pour le moment. » A priori, l’Olympique de Marseille ne lui a pas encore proposé de prolonger.