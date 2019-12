OM : Villas-Boas rend un énorme hommage à Pelé

Dans : Ligue 1.

Accroché par Metz ce samedi, l'OM a vu sa série de victoires s'arrêter. Décisif dans les buts, Yohann Pelé a été félicité par son entraîneur après le match.

L'OM s'est fait peur ce samedi à Metz. Menés au score, les Phocéens ont perdu Steve Mandanda sur blessure avant de voir Yohann Pelé sortir un penalty en seconde période. Au final les Olympiens ont pris le point du match nul, grâce à un nouveau but de Nemanja Radonjic, et restent accrochés à la deuxième place du championnat. Après le match l'entraîneur de l'OM, André Vilas-Boas, est revenu sur ce match nul, et notamment sur l'arrêt décisif de son deuxième gardien, arrêt qui a permis à l'OM de rester dans le match.

« C'était un match difficile. Le résultat est bien car on a eu plusieurs occasions en deuxième mi-temps. On a raté la première période, on n'a pas été bons dans la phase de construction, on a commis pas mal d'erreurs. C'est dommage de prendre le penalty mais l'arrêt de Pelé nous permet de rester dans le match. Cet arrêt est incroyable, il reste sur la ligne et fait cette parade très difficile. à 2-0 , ç'aurait été plus compliqué, mais on aurait fait des changements plus offensifs. Après l'égalisation, on aurait pu gagner aussi. On prend ce point, et on peut profiter de la situation pour en prendre 4 d'ici la trêve. Si on fait, ce sera pas mal. Cela voudrait dire qu'on finira la première partie de saison à la deuxième place. C'est le mérite des joueurs et de l'équipe, j'espère qu'on pourra donner satisfaction aux supporters [...] L'état d'esprit des joueurs est bon, les remplaçants ont changé le match avec une dynamique plus offensive », a notamment déclaré l'entraîneur portugais, qui n'a pas hésité à souligner l'apport des remplaçants dans ce match.