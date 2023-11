OM ‍: Recruté cet été, il annonce déjà la date de son départ

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison correct avec l’OM, Renan Lodi a bien l’intention de s’inscrire sur le long terme à Marseille. Dans la presse brésilienne, le défenseur de la Seleçao a fait une grande annonce au sujet de son avenir.

Cet été, Pablo Longoria a lâché un beau billet à l’Atlético de Madrid pour s’offrir Renan Lodi. Recruté pour 13 millions d’euros par l'Olympique de Marseille en provenance des Colchoneros, l’international brésilien a comblé un gros manque au sein de l’effectif marseillais au poste de latéral gauche après les départs cumulés de Sead Kolasinac et de Nuno Tavares. Titulaire indiscutable aux yeux de Gennaro Gattuso, Renan Lodi réalise un début de saison très correct au point d’avoir été rappelé en sélection du Brésil lors des derniers rassemblements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renan Lodi (@renan_lodi)

Globalement, l’OM est satisfait des prestations de son défenseur même si Renan Lodi pourrait encore apporter davantage sur le plan offensif aux yeux de certains observateurs. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria a recruté un joueur expérimenté et qui tient parfaitement son poste en la personne de Renan Lodi. Très discret dans les médias depuis le début de la saison, l’ancien défenseur de Nottingham Forest a fait une annonce surprenante dans l’émission brésilienne Canal Fala.

Renan Lodi veut honorer son contrat avec l'OM

Tuant tout suspense au sujet de son avenir à moyen terme, Renan Lodi a expliqué qu’il avait l’intention d’honorer son contrat avec l’OM, lequel court jusqu’en juin 2028. Et sa destination est déjà connue si l’on en croit ses propos. « Je veux remplir mon contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Je ne pense pas signer avec un autre club ici. Puis j’envisagerai de retourner chez les Furucao (Atletico Paranaense au Brésil). C’est mon idée, c’est le chemin que je veux emprunter » a annoncé Renan Lodi. Il est rare de voir un joueur se positionner de manière aussi limpide sur son avenir pour les cinq années à venir et même au-delà. Renan Lodi a au moins le mérite de savoir ce qu’il veut et globalement, cette déclaration est une excellente nouvelle pour l’OM, qui devrait pouvoir compter sur le latéral gauche de seulement 25 ans pour de nombreuses années.