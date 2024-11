OM ‍: Rami sort les griffes, il défie Eyraud en MMA

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Invité de la promotion de la nouvelle série Netflix de Franck Gastambide «La Cage», Adil Rami a répondu à une question et en a rajouté une couche sur sa relation avec son ancien président à l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

Adil Rami a peut-être aimé son passage à l’Olympique de Marseille entre 2017 et 2019, mais il y a certaines choses qui lui font toujours aussi mal et qu’il aurait aimé changer. On le sait, sa relation avec son ancien président à l’OM, Jacques-Henri Eyraud, n’était pas optimale. A l’occasion de la promotion de la série «La Cage» de Franck Gastambide, l’ancien défenseur central international français, désormais âgé de 38 ans, en a rajouté une couche sur Eyraud. A la question «Qui aimeriez-vous affronter dans une cage MMA ?», celui qui est également passé par le LOSC, l’AC Milan ou encore le FC Séville a réagi de façon très cash : «Jacques-Henri Eyraud, je le défonce. Parce que je ne l’aime pas, tout simplement.» Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Rami a encore montré qu’il n’avait pas peur de dire ce qui lui passe par la tête.

Eyraud, un mauvais souvenir pour Rami à l’OM

Lors de son passage sur la Canebière, l’OM était en reconstruction sous les ordres de Jacques-Henri Eyraud. En septembre 2023, alors consultant pour Prime Vidéo, Adil Rami avait révélé la vraie nature de sa relation avec son ancien président alors que l’OM venait de vivre une crise interne avec la démission de Marcelino quelques jours auparavant : «On dit que Marseille est un pays dans un pays. Personnellement, j’ai connu pire avec l’un des pires présidents du monde du football que tout le monde connaît, Jacques-Henri Eyraud. Je connais un peu l’homme et je n’ai pas envie de rentrer dans ce qui est extra-sportif. Mais je me basais surtout sur l’entraîneur (Marcelino) qui était un mauvais choix. Surtout quand il a osé dire que les supporters avaient pris du plaisir et ne s’étaient pas ennuyés. Je pense que là, c’était vraiment se tirer une balle dans le pied. Et à travers cette déclaration, ça montre vraiment que tu ne connais pas l’Olympique de Marseille, tu ne respectes pas le club», avait-il affirmé à l’époque. Une chose est sûre, les deux hommes ne partiront jamais en vacances ensemble.