OM : Rami en est convaincu, l’OM « peut faire mal » en L1

Dans : OM, Ligue 1.

Véritable patron de la défense de l’Olympique de Marseille, Adil Rami a réalisé un grand match face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Stade Vélodrome. Au côté de Rolando, l’international français est parvenu à museler Edison Cavani, qui a finalement trouvé la faille sur un coup-franc magnifique. Après la rencontre, l’ancien défenseur du LOSC était « déçu » mais fier de la performance de son équipe. Surtout, l’OM a envoyé un message à la Ligue 1 selon lui.

« Bien évidemment quand on voit la physionomie du match, on peut être déçu. Personnellement, ça m’arrache le cœur. Un OM-PSG comme ça, de le gagner à la maison et puis au niveau comptable de remonter à la troisième place… Ça fait beaucoup quand même. C’est quand même difficile à accepter. Il faut garder la tête sur les épaules. Il faut penser aux points positifs. Si on continue de jouer en bloc, à faire les efforts tous ensemble, je pense qu’on peut faire mal cette année. On a réussi à faire mal à un grand PSG, alors pourquoi pas faire mal à d’autres équipes. Il faut rester sur cette optique-là » a lancé le défenseur central de l’OM, conscient que si les hommes de Rudi Garcia affichent cet état d’esprit plus souvent en Ligue 1, alors le podium ne sera pas loin en fin de saison…