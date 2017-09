OM : Rami avoue que le 4-2-3-1 change la vie à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami, défenseur de l'OM, après la victoire contre Toulouse (2-0) : « On arrive à retrouver le chemin des filets, on gagne, ça fait plaisir. On n'avait pas trop la manière, il fallait commencer à être plus défensif, c’est ce qu’on a réussi à faire. Et maintenant avec un peu plus de confiance, on arrive à dérouler un peu plus de jeu et de football. On a vécu un moment difficile, il faut s’en servir pour continuer sur cette lancée. Mais le plus dur reste à venir. Le 4-2-3-1 ? Quand tu as deux joueurs au milieu, nous derrière, on est aidés. En début de saison, on était esseulé. On se prenait des vagues. C'était dur mentalement et physiquement. Et il fallait assurer les coups à chaque fois, et ce n'était pas facile contre des joueurs jeunes et rapides. Ça va vite à Marseille. À nous de gérer ça », a-t-il déclaré sur Canal+.