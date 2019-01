OM : Raiola fait craquer l'OM, Balotelli arrive enfin à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Dans le viseur du club phocéen depuis l’été dernier, Mario Balotelli est tout proche de Marseille, où il pourrait signer dans les prochaines heures.

La fin du feuilleton approche. Après des mois de négociations, « Super Mario » va bien signer à Marseille, à moins d’un nouveau retournement de situation. En effet, L’Equipe indique dans son édition du jour qu’un accord salarial a (enfin) été trouvé entre Mino Raiola et Jacques-Henri Eyraud, et que tout est quasiment bouclé pour l’arrivée du buteur de 27 ans dans la cité phocéenne. « Marseille a accepté les demandes salariales du buteur, qui sera aussi bien payé qu’à Nice, où il va résilier son contrat, voire un peu plus. Car outre le tempo, c’est Raiola qui dicte les chiffres et les décideurs phocéens n’ont pas vraiment d’autre choix que de le croire sur parole, puisqu’ils n’ont pas accès au contrat du joueur sur la Côte d’Azur » explique le quotidien.

Mais quid de la durée de ce fameux contrat qui attend Balotelli à Marseille ? Selon toute vraisemblance, on se dirige vers un bail très court de six mois, avec sans doute une année en option selon les résultats sportifs de Marseille et les performances du charismatique buteur transalpin. « Les deux parties, avec une communication réduite et un mépris commun, arrivent à avancer et semblent d’accord sur l’essentiel autour d’un contrat de six mois. Aux dernières nouvelles, il ne reste plus que quelques détails à régler ». Jacques-Henri Eyraud se donnerait ainsi 24 heures pour boucler ce dossier délicat. La Provence confirme par ailleurs la tendance, le journal régional expliquant que la signature de Balotelli à Marseille est attendue mardi, au plus tard. Deux ans et demi après l’arrivée de Frank McCourt, l’actuel 7e de Ligue 1 tient peut-être son grand attaquant. Peut-être…