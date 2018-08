OM : Raiola, accusé n°1 du fiasco Balotelli à l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le feuilleton a duré quasiment trois mois et a pris fin lundi soir, aux alentours de 23 heures.

Courtisé par l’Olympique de Marseille au mercato, Mario Balotelli reste à Nice. Une annonce surprenante, d’autant que Jean-Pierre Rivère expliquait ce mardi matin dans les colonnes de L’Equipe que l’OM avait « raté » le transfert du buteur italien pour seulement 1,5ME. Mais si Marseille n’a pas surenchéri, c’est visiblement parce que les conditions proposées par Mino Raiola ne lui convenaient pas. Selon La Provence, l’agent de Super Mario s’est montré « très ferme » sur un point précis.

« Mino Raiola, l’agent de "Super Mario", s’était montré très ferme dans les discussions et ne voulait pas entendre parler d’un contrat d’une durée supérieure à un an (plus une autre année en option). C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’OM n’a pas surenchéri » explique le quotidien régional. Une précision importante, qui explique pourquoi Jacques-Henri Eyraud ne s’est pas obstiné pour recruter un attaquant potentiellement libre l’été suivant. Et qui devrait faire redescendre la pression du côté des supporters marseillais, lesquels étaient ce matin très remontés contre leur direction.