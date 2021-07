OM : Radonjic réclame son départ !

Dans : OM.

Prêté au Hertha Berlin en janvier dernier, Nemanja Radonjic effectue la pré-saison avec l’OM de Jorge Sampaoli.

L’international serbe ne bénéficie toutefois pas d’un temps de jeu très important sous la houlette de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’à son poste, la concurrence est rude à l’OM avec Konrad de la Fuente, Dimitri Payet, Luis Henrique ou encore Cengiz Ünder. A un an et demi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Nemanja Radonjic a tout intérêt à quitter Marseille et vraisemblablement, il l’a bien compris. A en croire les informations obtenues par Fabrizio Romano, le Serbe de 24 ans a officiellement demandé à Pablo Longoria de quitter Marseille. Il souhaite revenir au Hertha Berlin, où il a joué durant les six derniers mois de la saison dernière.

L’Olympique de Marseille avait prêté Nemanja Radonjic au Hertha Berlin avec une option d’achat de 12 ME. Les dirigeants allemands avaient pris la décision de ne pas payer ce prix, jugé trop élevé pour Nemanja Radonjic. Cela étant, ils demeurent intéressés par un potentiel transfert de l’ancien attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade. En effet, le journaliste italien affirme que des discussions sont actuellement menées entre Marseille et le Hertha Berlin pour le transfert de Nemanja Radonijc. Il se murmure que les négociations sont avancées et que les différentes parties sont confiantes pour trouver un accord rapidement. L’information n’a en tout cas rien de surprenant dans la mesure où L’Equipe affirmait il y a quelques jours que Marseille avait reçu une offre officielle d’un club allemand, dont le nom n’avait pas filtré. Il y a donc de grandes chances qu’il s’agisse d’une offre du Hertha Berlin. Reste à voir à quelle hauteur le transfert de Radonjic se finalisera. Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria espérait récupérer au moins 10 ME dans l’opération.