OM : Radonjic est honnête, il défonce Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Enfin la saison de l’explosion pour Nemanja Radonjic ? Recruté il y a un an avec l’étiquette de grand espoir du football serbe au poste d’ailier, l’ancien du Partizan Belgrade n’a clairement pas su saisir sa chance. Certes peu utilisé, le joueur croisé par Rudi Garcia lors de son passage à la Roma s’était montré brouillon et dépassé à chacune de ses apparitions en Ligue 1 ou en Ligue Europa, avec quelques boulettes au passage. Avec le changement d’entraineur, le Serbe estime que tout cela va changer, Radonjic n’oubliant pas au passage d’allumer Rudi Garcia pour son utilisation et la qualité de ses entrainements.

« Ca se passe beaucoup mieux avec Villas-Boas. Je parle plus avec le nouveau coach, même si je connaissais Rudi Garcia depuis mon passage à Rome. Mais même là-bas, je ne me suis pas beaucoup entraîné avec l'équipe première. Même si les entraînements avec Villas-Boas sont plus difficiles, la communication est meilleure. J'aime travailler dur de toute façon et, pour être honnête, on ne peut pas dire qu'il y avait un grand tempo dans les entraînements la saison dernière. Cette année, ça a beaucoup changé. Ce qui nous a manqué l'année dernière, c'est que l'on s'est entraîné un peu moins que ce que l'on devait », a expliqué Radonjic, titulaire mais à nouveau très peu convaincant à l’occasion du premier match face à Reims, dimanche dernier.