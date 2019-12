OM : Radonjic est fort, Daniel Riolo le savait depuis le début

Dans : OM.

Après un an et demi durant lesquels il a cristallisé les critiques, Nemanja Radonjic semble enfin exploser à l’Olympique de Marseille.

Buteur contre Toulouse il y a deux semaines, l’international serbe a remis ça face à Brest, en inscrivant un but magnifique et décisif dans le temps additionnel au Stade Vélodrome. L’heure de l’envol a enfin sonné pour l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade, ce qui n’étonne pas vraiment Daniel Riolo. Car sur RMC, le journaliste a indiqué qu’il avait prédit depuis bien longtemps l’explosion de Nemanja Radonjic, tout sauf un crack, mais loin d’être un pied carré comme cela a pu être dit ici et là.

« Ce que je vois de l’OM, c’est en phase avec ce que je dis depuis plusieurs semaines que ce soit sur Villas-Boas ou même sur un mec comme Radonjic. Depuis longtemps, je dis que ce gars-là n’était pas un crack mais qu’il est pas mal. Il y a un truc qui n’allait pas chez lui, il en faisait trop pour se montrer. Je suis content qu’il ait pu mettre deux buts et notamment celui de vendredi face à Brest qui était carrément un but très important puisqu’il donne la victoire à l’OM dans un match que Marseille doit gagner dix fois » a commenté le chroniqueur de l’After Foot, pas étonné par la réussite actuelle de l’ailier gauche de l’OM, recruté pour 12 ME il y a un an et demi.