OM : Radonijc renvoyé à Marseille par Berlin ?

Prêté au Hertha Berlin au mois de janvier dernier, Nemanja Radonjic devrait effectuer son retour à l’OM cet été.

A moins d’un brutal retournement de situation d’ici la fin de la saison, le Hertha Berlin ne lèvera pas l’option d’achat à 12 ME de Nemanja Radonjic, c'est ce qu'a confirmé le magazine spécialisé Kicker ce lundi. Auteur de deux passes décisives avec la Serbie contre le Portugal samedi soir, « NR7 » va donc problement revenir à Marseille, où il découvrira Jorge Sampaoli cet été. Sous la houlette du technicien argentin, Nemanja Radonjic peut-il relancer sa carrière à Marseille ? Le Phocéen s’est posé la question. Bien que le Serbe n'ait pas réellement les caractéristiques pour incorporer le 5-3-2 de Jorge Sampaoli, le média marseillais demande à voir l’évolution du joueur sous la houlette de cet entraîneur.

« Pas maladroit à la finition, il pourrait s'avérer bien utile par rapport aux exigences de Sampaoli, friand de joueurs explosifs et déroutants offensivement. Dans un idéal un peu fantasmé, peut-on croire à un Radonjic enfin régulier et batailleur, progressant dans ses choix et galvanisé par la méthode Sampaoli ? Sa belle entrée contre le Portugal peut laisser planer une lueur d'espoir sur ce qu'il est capable de faire et il mérite d'être testé par l'Argentin » explique le média. Un avis partagé par Jonathan MacHardy, lequel s’est réjoui de la belle entrée en jeu de Radonjic contre le Portugal en se projetant sur la saison prochaine à l’OM. « Pour ceux qui ont un œil sur Serbie Portugal : NR7 fait une entrée fracassante. Apparement les Allemands ne veulent pas lever l’option : peut-être bien que Sampaoli puisse l’avoir en main » a publié ce week-end le consultant de RMC. Reste maintenant à voir ce que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli décideront pour l’avenir de Nemanja Radonjic, dont le mercato pourrait également dépendre de l’éventuelle prolongation de contrat de Florian Thauvin.