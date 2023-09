OM ‍: Rachid Zeroual convoque Frank McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est plongé en pleine crise en raison d’un conflit ouvert entre les responsables des groupes de supporters et Pablo Longoria. Une situation très complexe que Frank McCourt doit gérer depuis les Etats-Unis.

Lundi soir, la réunion entre les responsables des groupes de supporters et l’état-major de l’Olympique de Marseille a tourné au règlement de compte. Dans les colonnes de La Provence ce jeudi, Pablo Longoria explique qu’il n’a pas pu parler plus de deux minutes au cours d’une réunion durant laquelle les Ultras lui ont expressément demandé de démissionner. Dans une prise de parole auprès de l’AFP Rachid Zeroual et Christian Cataldo, figures historiques des tribunes marseillaises, n’ont pas démenti les informations selon lesquelles ils ont demandé à Pablo Longoria et à son entourage de quitter Marseille et de démissionner.

En revanche, le leader des South Winners et celui des Dodger’s n’ont pas confirmé les menaces de mort dont parlent les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Rachid Zeroual, dont le nom revient beaucoup depuis quatre jours, attend maintenant Frank McCourt de pied ferme. « À aucun moment je n'ai proféré des menaces de mort à quiconque, ni moi ni personne » explique-t-il avant de poursuivre.

Les Ultras attendent McCourt de pied ferme

« La réunion a été l’occasion de soulever certains problèmes. On posait des questions et on n’avait pas de réponse. Donc c'est vrai que je leur ai dit : «Si c'est vrai et que vous ne nous donnez pas de réponse, moi je demande votre démission », parce que c'est beaucoup plus grave. Si c'est du harcèlement psychologique sur les enfants et les parents, vous devriez démissionner, dégager du club comme on le dit à la marseillaise. Nous voulons rencontrer l'actionnaire principal qui est Frank McCourt. Il faut qu'il vienne au plus rapide pour écouter ce qu'on a à lui dire » estime Zeroual, condamné à neuf mois de prison dont cinq avec sursis après les incidents de la Commanderie sous la mandature de Jacques-Henri Eyraud en 2021. Et qui s’impose aujourd’hui comme le principal opposant de Pablo Longoria dans l’écosystème olympien.