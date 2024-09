OM ‍: Rabiot est déjà sous surveillance

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot a beau être arrivé comme une star à Marseille, le milieu de terrain international tricolore a découvert qu'il n'aura pas un traitement de faveur de la part de Roberto De Zerbi.

Sa signature à l'OM a été l'énorme sensation de ce mois de septembre, le titi parisien s'engageant après être parti libre de la Juventus. Adrien Rabiot ne l'a pas caché, il a été séduit par le projet marseillais et n'a pas dont pas réfléchi trop longtemps avant de dire oui à Mehdi Benatia, puis à Pablo Longoria. De même, le milieu de terrain de 29 ans s'est dit convaincu par le discours de l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille. « Je lui ai dit la vérité, que Marseille ne jouait pas la Coupe d'Europe, mais qu'on est en phase de construction. On a travaillé avec sérieux. Mon objectif est de remettre l'OM à son niveau », a ensuite expliqué Roberto De Zerbi, ce dernier précisant qu'il fallait être patient avant de voir les grands débuts d'Adrien Rabiot sous le maillot du club phocéen. Et ce n'était pas du bluff.

Rabiot surveillé de près par De Zerbi

Au travail avec ses coéquipiers marseillais depuis mardi, ces derniers ayant eu droit à un jour de repos après la victoire à Lyon, le joueur formé au Paris Saint-Germain découvre les méthodes de Roberto De Zerbi, et le fait qu'il n'y aura pas de passe-droit le concernant. S'il veut intégrer le onze de départ de l'OM, Adrien Rabiot doit se donner à 100% et son travail fait l'objet d'une attention très spéciale de la part du technicien marseillais. L'international tricolore ne sera aligné que lorsqu'il sera dans une forme optimale. « De Zerbi ne compte pas se précipiter avant de lancer la recrue XXL de l’OM, et le technicien italien entend effectuer des points quotidiens pour évaluer au mieux l’état de forme de son milieu de terrain », préviennent les journalistes de L'Equipe.

🚨 OFFICIEL : Adrien Rabiot est un joueur de l’OM ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/N63j3U3q0b — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 17, 2024

Même s'il s'est entretenu avec un préparateur physique durant l'été, Adrien Rabiot a donc encore du boulot pour être au niveau de ses coéquipiers, et cela, alors que se profile une trêve internationale durant laquelle le Duc pourrait rester à la disposition de l'Olympique de Marseille afin de peaufiner sa préparation alors que se profile le rendez-vous tant attendu entre l'OM et le PSG le dimanche 27 octobre au Vélodrome. Un match de Ligue 1 que Rabiot ne voudra manquer sous aucun prétexte. De quoi le motiver encore plus.