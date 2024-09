OM ‍: Rabiot donne déjà une leçon à ses coéquipiers

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Entré en jeu à Strasbourg (défaite 1-0) dimanche, Adrien Rabiot a fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille lors de la 6e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain a passé près d’une demi-heure sur le terrain et a déjà montré des signes encourageants, voire enthousiasmants pour les supporters.

Adrien Rabiot n’a pas pu éviter la défaite à Strasbourg, la première de l’Olympique de Marseille cette saison. Mais sa prestation individuelle n’est pas passée inaperçue. Pour ses débuts sous les couleurs phocéennes, le milieu de terrain arrivé libre est apparu à la 62e minute pour compenser la blessure d’Ismaël Koné. Résultat, malgré une intervention en retard qui lui a valu un carton jaune, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a impressionné.

👀 | Première entrée en jeu d'Adrien Rabiot sous ses nouvelles couleurs 🔵⚪️ #RCSAOM pic.twitter.com/2UkL2W5iC6 — DAZN France (@DAZN_FR) September 29, 2024

Sa justesse technique a notamment sauté aux yeux sur son ouverture en profondeur pour l’attaquant Neal Maupay, qui s'est finalement heurté au gardien Djordje Petrovic. Pas de passe décisive pour le moment, mais déjà de beaux compliments de la part du journaliste Johan Honnet. « La différence avec les autres joueurs, c'est-à-dire qu'au moment où il rentre, même lorsqu'il s'est parfois retrouvé sur le côté droit, qui n'est pas son côté, ses prises de balle et l'intensité qu'il met dans ses contrôles, dans sa conduite de balle et dans son allant vers l'avant pour ensuite déclencher des passes, ça fait tout de suite la différence », a commenté le journaliste de BFM Marseille Provence.

« Vous regardez et vous apprenez »

« La passe qu'il fait pour Neal Maupay, je ne sais plus si c'est en une ou deux touches, c'est un geste léché qui est parfaitement dans la course de Maupay. C'est un caviar pour Maupay, je crois que c'est son premier ou un de ses premiers ballons, s’est souvenu Johan Honnet. Donc ça fait toute la différence, c'est une classe d'écart. Pour de bon, je n'ai qu'une envie, c'est de voir Hojbjerg et Rabiot au milieu, on n'en parle plus, on ferme la boutique et les autres vous regardez et vous apprenez. » Lorsque l’international français sera à 100%, la concurrence aura effectivement du mal à exister.