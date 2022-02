OM : Amine Harit renvoyé à Schalke 04 ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté par Schalke 04, Amine Harit était arrivé à Marseille avec de hautes ambitions. Mais le milieu de terrain est poussé vers le placard, Sampaoli ne l'ayant même pas mis dans le groupe de l'OM contre Clermont.

Pablo Longoria avait réussi un joli coup l’été en négociant avec Schalke 04, relégué en D2 allemande, la venue de l’international marocain sous forme de prêt avec option d’achat. Mais huit mois plus tard, il semble de plus en plus probable que l’Olympique de Marseille ne fera pas jouer cette clause, Pablo Longoria ayant décidé qu’Amine Harit n’était pas vraiment un joueur indispensable dans son dispositif. Si le joueur de 24 ans a plutôt réussi ses débuts sous le maillot de l’OM, il a fini par reculer dans la hiérarchie au point même de disparaître du onze de départ et de n’avoir vraiment plus que des minutes de jeu, à la limite de l’humiliation, en toute fin de rencontre (6 à Lille, 1 à Lens et 8 contre Angers par exemple depuis le début de l’année). Et ce dimanche, pour la réception de Clermont au Vélodrome, Amine Harit ne figure même pas dans le groupe marseillais, sans qu’aucune raison médicale ne soit donné à cette absence forcément remarquée.

Amine Harit, une saison et au-revoir Marseille ?

La question de l’avenir d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille est clairement sur la table, mais si l’international marocain veut encore tout donner lors de ses rares apparitions pour porter l’OM vers un titre, pourquoi pas en European Conférence League. « Gagner la Conférence Ligue avec Marseille, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer. Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau », a confié le milieu offensif sur la chaîne de l’OM avant la réception de Qarabag. La réponse de Jorge Sampaoli a été claire, Harit n'a pas joué une seule seconde.