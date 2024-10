OM ‍: Rabiot, c'est McCourt pas l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a signé l'un des énormes coups de l'été en faisant signer Adrien Rabiot en dehors même de la période du mercato. Frank McCourt a donné son feu vert à cette opération coûteuse.

L'OM a réussi à surprendre tout le monde au coeur du mois de septembre en recrutant Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus. Une opération spectaculaire que personne n'avait vu venir, le nom du milieu de terrain semblant associé au PSG de manière définitive en Ligue 1. Mais Véronique Rabiot n'a eu aucun état d'âme à faire signer son fils chez le rival marseillais, pas plus qu'elle n'en avait eu en le faisant partir de Paris pour zéro euro. De quoi réjouir les supporters de l'Olympique de Marseille, tout heureux de voir ceux du PSG en furie. Mais pour s'offrir Adrien Rabiot, Pablo Longoria a accepté des conditions salariales très importantes, et pour cela le président de l'OM est allé taper à la porte de Frank McCourt.

Rabiot, une affaire vite réglée par l'OM

Pourtant décrié par certains supporters marseillais, le propriétaire américain du club phocéen a rapidement validé l'opération, comme le confirme Pablo Longoria ce mercredi dans le quotidien sportif. « Quand Medhi m'a dit qu'il y a cette possibilité Rabiot, c'était un peu comme avec le coach De Zerbi. La première chose, c'était d'appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d'expliquer à Frank (...) Dans ma position, clairement, c'est un gros avantage d'avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme lui. Quand j'étais dans l'analyse de tous les chiffres pour faire venir Adrien, comment... Frank me disait : "On y va !" OK, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi », explique Pablo Longoria, qui se réjouit de voir que l'homme d'affaires américain ne le lâche pas et sort toujours le chéquier quand le besoin s'en fait sentir.

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français.



Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

De quoi tordre le cou à ceux qui pensent que Frank McCourt n'est obsédé que par une chose, vendre l'Olympique de Marseille à des Saoudiens. Bien évidemment, ils pourront toujours dire que l'Américain bénéficie en fait déjà de l'argent de ces derniers, mais cette théorie commence sérieusement à prendre du plomb dans l'aile, car rien ne peut justifier que d'éventuels repreneurs se cachent aussi longtemps derrière McCourt. En attendant, Adrien Rabiot est un joueur de l'OM, et le Vélodrome peut remercier le Bostonien.