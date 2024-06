OM ‍: Le pigeon favori de Longoria toque encore à la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir investi lourdement sur Ruslan Malinovskyi et Vitinha, le Genoa pourrait recruter un troisième joueur de l’OM lors de ce mercato estival. Cette fois, c’est le gardien espagnol Pau Lopez qui est concerné.

Pour les clubs européens qui cherchent à se délester d’un flop ou d’un joueur à gros salaire, l’Arabie Saoudite est depuis deux ans une solution idéale et une véritable aubaine pour corriger ses erreurs sur le marché des transferts. L’Olympique de Marseille en a bien profité en vendant Renan Lodi à Al-Hilal pour plus de 20 millions d’euros, six mois seulement après l’avoir recruté à l’Atlético de Madrid pour une somme inférieure. Mais ces derniers mois, Pablo Longoria dispose d’une autre carte dans sa main pour se délester de certains joueurs devenus indésirables : le Genoa.

Sans que cela soit réellement expliqué, le club italien n’hésite pas à piocher à l’OM avec gourmandise depuis quelques temps. Il y a d’abord eu le prêt de Kevin Strootman, puis ceux de Ruslan Malinovskyi et de Vitinha. Pour l’international ukrainien ainsi que pour le buteur portugais, les prêts se sont transformés en transferts miraculeux pour l’OM, qui ont rapporté au total 23 millions d’euros hors bonus. Et cela n’est peut-être pas terminé puisque selon le journaliste Sacha Tavolieri, le Genoa a de nouveau tapé à la porte des dirigeants marseillais au cours des dernières heures, cette fois pour prendre la température dans le dossier Pau Lopez.

Le Genoa est intéressé par Pau Lopez

« En dehors des profils de Dominik Kotarski (PAOK) et Léo Román (RCD Mallorca), le Genoa considère aussi le profil de Pau Lopez comme une option pour remplacer Josep Martinez. Les bonnes relations entre le club italien et les Phocéens rendent cette opération plausible » a publié le journaliste sur son compte X. Une belle opportunité à venir pour l’OM, qui envisage sérieusement de recruter un nouveau gardien, après avoir fait confiance à Pau Lopez durant les trois dernières années. Le leadership du gardien espagnol ainsi que son état d’esprit en interne font l’unanimité, mais ses performances ont déçu cette saison, au point que Mehdi Benatia et Pablo Longoria envisagent sérieusement de s’en séparer pour miser sur un gardien plus jeune tel que Guillaume Restes par exemple, dont le nom est régulièrement évoqué en Provence.