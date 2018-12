OM : Quel club de L1 fera ce cadeau de Noël à l'OM au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Contrairement à l’hiver dernier, le mercato de janvier sera certainement très agité à l’Olympique de Marseille en 2019.

Et pour cause, le club phocéen doit recruter un latéral gauche et un attaquant d’urgence. Mais surtout, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta doivent dégraisser, en se séparant de plusieurs joueurs devenus indésirables, mais jouissant d’un salaire XXL. C’est le cas de Tomas Hubocan ou d’Aymen Abdennour, mais également de Grégory Sertic. Mais que les supporters phocéens se rassurent, certains joueurs inutilisés par Rudi Garcia devraient trouver chaussure à leur pied. C’est tout du moins ce que croit savoir Mathieu Grégoire, correspondant du journal L’Equipe à Marseille.

Sertic a la cote en Ligue 1, mais...

« Les indésirables ont des propositions, Germain et Njie aussi. Faudra voir quelle part du salaire l’OM peut prendre en charge pour la plupart, en prêt » écrit le journaliste sur son compte Twitter, avant d’évoquer un probable départ dans un club de Ligue 1 pour Grégory Sertic. A certaines conditions… « Sertic, peut trouver un club en L1 facilement, mais faut prendre 50% de son salaire en charge, minimum. Après, ça veut dire que tu le remets en vitrine sportivement au lieu de le laisser moisir hors groupe » peut-on lire. Autrement dit, l’OM pourrait faire l’effort de prêter un joueur comme Sertic en prenant en charge la moitié de son salaire, afin de mieux le vendre l’été prochain. C’est une stratégie comme une autre. Reste à savoir quels sont les clubs de L1 qui se positionneront.