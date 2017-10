OM : Quand IAM donne des leçons de com’ aux dirigeants

Dans : OM, Ligue 1.

Après un début de saison chaotique en raison d’un recrutement jugé moins flamboyant et d’un très mauvais enchainement avec deux défaites spectaculaires face à Monaco et Rennes, les supporters marseillais ont très rapidement démontré leur inquiétude sur le fameux projet de Frank McCourt. C’est aussi le cas au sein du groupe IAM, véritable légende dans la cité phocéenne et qui suit toujours de très près l’actualité du club olympien. Pour son leader Akhenaton, une erreur évidente de communication a été commise en annonçant de grandes ambitions et un retour rapide parmi les « Champions ». Ce ne sera pas le cas et il faudra se montrer patient prévient le chanteur.

« Le Champion Projet, c’est une véritable erreur de communication. Du moment où l’on s’appelle comme, ça on est obligé de jouer le podium. A Marseille, le mal a été fait dans les années Labrune, et maintenant on remonte la pente. Mais pour remonter la pente, on ne peut pas être les Champions, on peut être les combattant qui essaient de garder la tête hors de l’eau. Malheureusement, l’objectif pour le club reste le même que celui de l’an dernier, c’est a dire de se qualifier pour la League Europa », a livré le leader du groupe IAM dans les colonnes de La Provence. Les supporters marseillais, pour ceux qui en doutaient encore, ont en tout cas bien compris, qu’en ce qui concerne la lutte pour le titre, il ne faudrait pas tout de suite compter sur l’OM.