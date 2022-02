OM-Qarabag : Où sont passés les supporters de Marseille ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En 16e de finale de la Ligue Europa Conférence, l'Olympique de Marseille affrontera Qarabag et pour cette rencontre le Vélodrome sonnera creux, les supporters n'étant pas au rendez-vous.

Actuel dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’OM rêve de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Si du côté des dirigeants, ce sont surtout les millions d’euros qui font saliver, pour les supporters phocéens, ce sont les grandes affiches et la douce musique de la C1 qui donnent le sourire. En attendant, et après un anecdotique passage en Europa League, où la formation de Jorge Sampaoli a fait de la figuration, Dimitri Payet et ses coéquipiers continuer leur route dans la toute nouvelle Ligue Europa Conférence, censée permettre à de nombreux clubs d’avoir un ticket européen. Quoi qu’il en soit, la perspective d’affronter le club de Qarabag, qui empile les matchs européens depuis de nombreuses saisons, n’excite pas le peuple marseillais, et l’Olympique de Marseille le constate à la veille de cette rencontre aller des 16es de finale face au représentant de l’Azerbaïdjan.

Moitié moins de spectateurs que contre Clermont en Ligue 1 au Vélodrome

𝗠𝗼𝗱𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 🔛

Nos Olympiens préparent leur entrée en lice en @europacnfleague ! ⚔️ #OMQFK ⏳ pic.twitter.com/AdxKDSmRXc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2022

La Provence affirme en effet qu’à 24 heures de cette rencontre européenne, l’OM espère au grand maximum avoir 20.000 spectateurs présents au Vélodrome. Pour expliquer cette désaffection, le quotidien régional estime qu’il faut la mettre sur le compte à la fois d’une diffusion du match en clair à la télévision, ce qui est devenu rare, mais aussi des vacances scolaires dans la zone PACA, ainsi que le prix des places, Marseille n’ayant pas affiché des prix réduits pour une affiche guère glorieuse. Ce fiasco a d’autant plus surpris que pour la réception de Clermont, dimanche soir à 20h45 en Ligue 1, l’Olympique de Marseille attend plus de 50.000 supporters.