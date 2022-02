OM : Puma prié de retirer le maillot maudit de Marseille

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Giflé et humilié à Nice ce mercredi, l’OM a été éliminé de la Coupe de France. Si le jeu est une raison à cette déroute, le fameux maillot third de Puma en serait une autre d’après de nombreux supporters.

Avec ce maillot bleu Puma, l’Olympique de Marseille ne rugit plus. Pour de nombreux fans marseillais, cette tunique est dite maudite. Pourtant ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de France, tout laissait croire que ce maillot ferait enfin gagner l’OM. Devant au score dès la 3e minute, la réalité a finalement rattrapé Jorge Sampaoli et son équipe, étrillés 4 buts à 1 par la formation de Christophe Galtier. En début de saison, l’OM s’était déjà déplacé à Nice avec le même maillot lorsque le match fut arrêté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Bis repetita à Lyon lors des incidents et du match rejoué il y a dix jours. Enfin, c’est avec ce maillot que Marseille avait sombré (4-2) à Galatasaray en Ligue Europa. Cette saison, l’OM affiche un autre niveau et d’autres résultats en blanc, comme face à Angers où menés (0-2), les olympiens se sont imposés (5-2). Même cas de figure à Bordeaux où l’OM n’avait plus gagné depuis 44 ans. C’est chose faite cette saison après avoir joué…en blanc.

Des supporters en colère

Visiblement @OM_Officiel vous avez pas compris que ce maillot est maudit... pic.twitter.com/nJGAokHEhc — OMRUN⭐ (@RunOM24) February 9, 2022

Déjà pas très fans de ce maillot third inspiré par Puma au vu du logo absent à son endroit habituel, les supporters en ont rajouté une couche après la débâcle subie face aux Aiglons à l’Allianz Riviera. « De toute façon on s'attendait à quoi ? On a vu le maillot maudit on savait déjà hein mais c'était sympa j'ai rêvé de voir l'OM au stade de France mais bon l'année prochaine peut être » a twitté un fan marseillais avant la rencontre. Pour d’autres, ce maillot ne doit plus être porté par l’effectif professionnel. « Il faut commencer à virer ce maillot maudit. Un maillot sans le logo c’est clairement la poisse assurée » a twitté un autre supporter. Si Pablo Longoria et l’OM souhaitent disputer la Ligue des champions l’année prochaine ou alors aller le plus loin possible en Europa Conference, il va peut-être falloir adopter le maillot blanc pour de bon.