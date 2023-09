Agrandir le Vélodrome, l'OM assumerait sans problème

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si les résultats de l'OM ne sont pas encore pleinement satisfaisants, l'engouement des supporters est total. Les Marseillais rempliront de nouveau le Vélodrome ce dimanche contre Toulouse, atteignant une marque historique au niveau remplissage.

Depuis plusieurs mois, deux lieux frustrent certains fans de football en France : Bollaert et le Stade Vélodrome. En effet, il semble bien compliqué de trouver des places dans ces deux stades tant ils sont remplis tout le temps. C'est encore plus fort pour l'OM dont l'enceinte dépasse les 67 000 places. Les bons résultats de l'OM et surtout le jeu attractif prôné ces derniers temps font clairement recette. Ce dimanche, l'OM jouera une nouvelle fois à guichets fermés dans son stade Vélodrome. C'est la troisième fois que cela arrive en trois matchs cette saison, ce qui est remarquable pour la période estivale. Cela fait surtout 500 jours d'affilée que l'OM arrive à remplir son stade, soit 24 matchs de suite et plus d'un an !

Vite 80 000 places ! L'OM est trop populaire

Une statistique absolument impressionnante même pour un club comme l'OM. L'ancien joueur du club, Marseillais de formation, Jean-Charles de Bono reste bouche bée devant une telle communion. Les résultats de l'OM expliquent en partie cela mais pour lui cela va bien au-delà. Ces chiffres témoignent surtout de la cote de popularité excellente du club phocéen en France. Pour le site Football Club de Marseille, De Bono a expliqué que le stade Vélodrome serait tout aussi rempli s'il était plus grand que sa configuration actuelle.

🔹Le stade Vélodrome est à guichets fermés pour la réception de Toulouse, la 24ème fois consécutive en Ligue 1 !



(OM) #OMTFC #TeamOM pic.twitter.com/88y2uUZyHZ — Infos OM (@InfosOM_) September 15, 2023

« J’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de passionnés pour l’OM, sur ces dernières années. On le voit avec le remplissage du stade. Il y a un renouveau quelque part. Et ce renouveau permet à tous ces supporters de venir. Si le stade comptait 5 000 ou 10 000 personnes de plus, il serait tout aussi plein. Là où on s’en rend vraiment compte, c’est effectivement sur le match de coupe de France contre Annecy. Tu te dis que même si ce n’est pas le championnat, tu joues une équipe de deuxième division qui est descendue, qui n’a pas un grand nom ou de noms ronflants dans la composition de leur équipe. Je pense que c’est unique. Les gens qui viennent au stade, même s’ils viennent de toute la France, voire loin en Europe, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. Ils viennent voir le spectacle, l’ambiance, le déroulement de ce qu’il se passe dans les tribunes. Ce sont des passionnés de football, mais quand même », relate t-il.

L'OM Champions project aura au moins eu le mérite de renforcer la place de numéro 1 du club phocéen dans le cœur des Français. Une belle performance dans un contexte d'ultra-domination du PSG sur le plan sportif.