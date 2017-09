OM : Puel prévient Garcia, Amavi est un défenseur

Dans : OM, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté une vraie alternative à Patrice Evra en obtenant le prêt avec option d’achat de Jordan Amavi.

Remplaçant en début de saison, l’ancien défenseur gauche de l’OGC Nice s’est installé comme le titulaire en puissance au poste depuis deux matchs. Solide face à Konyaspor en Europa League, il s’est avéré être le meilleur joueur de l’OM sur la pelouse d’Amiens dimanche après-midi lors du succès de la bande à Rudi Garcia en Picardie. Des progrès et des performances qui n’étonnent pas franchement Claude Puel. L’ancien coach de Southampton a lancé l’international espoir français sur la Côte d’Azur et croit beaucoup en lui.

« Il va devenir de plus en plus fiable »

« Son évolution est bonne. Je l'ai vu contre Monaco, il était à la peine à un poste qu'il ne maîtrise plus (milieu gauche). Il doit avoir le jeu devant lui, dans une défense à 4 ou 5, mais ce n'est pas un ailier. Placé en tant que défenseur, il a repris des bases. Il a un gros potentiel, un profil de latéral moderne. Il peut s'améliorer dans la dernière passe, le dernier centre, mais il doit toujours garder la rigueur défensive à l'esprit, car c'est un défenseur avant tout. Il va s'aguerrir et devenir de plus en plus fiable » a expliqué l’ancien coach des Aiglons dans les colonnes de La Provence. À la vue de ses performances abouties et des galères de Patrice Evra pour retrouver un niveau décent, Jordan Amavi devrait poursuivre son apprentissage dans le onze titulaire de l’OM dans les prochaines semaines.