OM-PSG sur un champ de patates, Marseille capitule

Par Claude Dautel

Si le président de la LFP veut faire de la Ligue 1 un championnat de référence en Europe, il n'a visiblement pas été entendu partout. Du côté de Marseille, l'OM va devoir jouer contre le PSG sur une pelouse salement amochée.

Est-ce une peau de banane glissée par Canal+ via la Ligue de rugby à la Ligue 1 ? En tout cas, la grosse affiche du Top 14 entre le RC Toulon et le Stade Toulousain a été fixé au samedi 18 février à 21 heures, au coeur de l’hiver et en plein Tournoi des VI Nations. Mais ce choc du Top 14 aura évidemment la vedette sur la chaîne cryptée, et du côté du club varois on sait que le public sera comme toujours au rendez-vous, alors comme chaque saison le club a demandé à jouer au Vélodrome à Marseille. Et cela a été validé, une conférence de presse organisée ce lundi dans le stade où évolue l’OM ayant permis de dévoiler cette information pour le plus grand bonheur de Bernard Lemaître, le successeur de Mourad Boudjellal aux commandes du RC Toulon. Cependant, ce choix ne fait pas que des heureux.

Une semaine pour réparer la pelouse du Vélodrome

Le @RCTofficiel a le plaisir de vous informer le lancement du « 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙍𝘾𝙏 𝙏𝙤𝙪𝙧 » avec deux rencontres de @top14rugby qui seront délocalisées cette saison au stade @orangevelodrome de Marseille 🔴⚫



Toutes les informations ⤵️ — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) September 26, 2022

Car si Toulon-Toulouse se jouera le 18 février au Vélodrome, le dimanche 26 février, l’Olympique de Marseille recevra sur la même pelouse le Paris Saint-Germain. Une affiche de gala fixée depuis plusieurs mois en accord avec la Ligue de Football Professionnel et Prime Vidéo qui diffusera ce sommet de la Ligue 1. Et c’est peu dire qu’en plein hiver, les 80 minutes du match de rugby risquent de laisser le terrain marseillais en très piteux état, même si on peut faire confiance aux jardiniers phocéens pour tenter de limiter le casse. En attendant, le RC Toulon a déjà mis les places en vente avec des prix à partir de 9 euros pour le match contre Toulouse et celui contre La Rochelle programmé le 6 mai. L'OM va devoir faire avec cette situation, même si la c'est au détriment de ses joueurs et de ceux du PSG.