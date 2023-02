OM-PSG sans VAR, ça aurait pu faire scandale

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Vainqueur du PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l'OM a réalisé un exploit pour éliminer le club de la capitale dans un match qui aurait pu échapper aux Marseillais à cause de plusieurs interventions arbitrales litigieuses.

L'OM continue sur sa lancée avec sa bonne dynamique depuis la fin de la trêve internationale, contrairement au PSG qui coule encore un peu plus. Dans un match à guichets fermés au stade Vélodrome, Marseille a disposé de son plus grand rival dans une ambiance électrique. Si l'OM a bien battu le PSG 2-1, le score aurait pu être différent et les Marseillais ont tout de même pesté contre l’arbitrage malgré la qualification. Le club phocéen aurait pu bénéficier d'un penalty plus tôt en première période suite à une main d'Achraf Hakimi après un centre de Sead Kolasinac. François Letexier, arbitre du soir, a estimé que la main était involontaire et n'a pas été appelé par la VAR puisque la technologie n'est présente en Coupe de France qu'à partir des quarts de finale.

L'OM gagne malgré les erreurs d'arbitrage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Autre situation douteuse qui aurait pu changer le match, sur le but du PSG. Juste avant la mi-temps, Paris a égalisé grâce à un but sur corner de Sergio Ramos. Un but qui aurait pu ne pas être validé puisque la frappe de Messi ne semble pas réellement avoir été contrée par Valentin Rongier qui a concédé le corner. La VAR n'aurait rien pu faire puisque le jugement d'un corner n'entre pas en ligne de compte. Enfin, à deux reprises, Cengiz Under partait en profondeur derrière la défense parisienne et a été signalé hors-jeu. Avec la VAR, l'arbitre n'aurait pas levé le drapeau tout de suite, et aurait laissé l'action se terminer avant de s'en remettre à la vidéo pour trancher, ce qui aurait pu permettre à l'OM de se mettre à l'abri.

Malgré toutes ces erreurs, l'OM a réussi à battre le PSG pour la deuxième fois depuis l'ère qatarie. Pour la suite de la compétition, Marseille pourra bénéficier de l'assistance vidéo. En attendant, l'OM patiente pour connaître l'identité de son futur adversaire alors que le PSG nage en plein doute après une troisième défaite en l'espace d'un petit peu plus d'un mois. Néanmoins, ce match permet de rappeler que l'arbitrage à assistance vidéo est désormais bien ancré dans nos habitudes, et qu'il parait désormais bizarre de voir un match de haut niveau sans la VAR.