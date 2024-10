OM-PSG ‍: Problème à Marseille, le Vélodrome est trop petit ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’excellent début de saison de l’Olympique de Marseille redonne beaucoup d’enthousiasme aux supporters phocéens. La venue du PSG dimanche connaît un énorme succès en termes de billetterie. Mais il n’y aura pas de la place pour tout le monde.

Il s’agit peut-être du Classique le plus attendu de ces dernières années, surtout du côté de l’Olympique de Marseille. Privé de Coupe d’Europe cette saison, le club phocéen a une semaine complète pour préparer le choc contre le Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche soir en clôture de la 9ème journée de Ligue 1. Enthousiasmant en ce début de saison, le groupe de Roberto De Zerbi pointe à la troisième place, à seulement trois points de son rival parisien. Sportivement, l’affiche vaut le détour et comme très souvent, le Vélodrome risque d’être bouillant pour ce choc au sommet. Comme l’indique La Provence ces dernières heures, le site internet du club a explosé pour ce match, et plus de 130.000 connexions ont été enregistrées le jour de l’ouverture de la billetterie pour ce nouvel OM-PSG, alors que seules 65.000 places seront vendues, soit deux fois plus de demandes que de sièges disponibles dans le stade.

Un engouement toujours plus fort à l’OM pour le Classique

Guichets fermés, revente de places hors de prix... La ruée vers le Vélodrome pour le Clasico 👉 https://t.co/2UhyQVClb6https://t.co/2UhyQVClb6 — La Provence OM (@OMLaProvence) October 24, 2024

L'affluence de la réception du Paris Saint-Germain ne cesse de croître depuis quelques saisons. Il y a deux saisons, 65.894 spectateurs étaient présents, et l’an dernier, plus de 66.000 personnes ont été recensées dans l’enceinte marseillaise. Les chiffres ne risquent pas de baisser cette saison, alors que Marseille a réalisé, grâce notamment aux bonnes performances des recrues Höjbjerg et Greenwood, un très bon début de saison qui lui permet encore d’espérer rivaliser avec une équipe parisienne qui cherche encore tous ses repères. L’excitation monte jour après jour cette semaine, et l’OM a en plus vu le PSG concéder le match nul en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven ce mardi. C’est en tout cas dans un stade qui s’annonce bouillant que tout un peuple espère assister au tout premier succès à domicile de l’OM devant le PSG en Championnat au Stade Vélodrome depuis novembre 2011. Autant dire une éternité.