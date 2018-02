OM-PSG : Njié et Sarr fous de joie après la victoire du Real Madrid

Dans : OM, PSG, Ligue des Champions.

A l’OM, le choix a été clair et net entre le PSG et le Real Madrid. Comme Rudi Garcia, de nombreux joueurs ont forcément suivi cette rencontre phare de la Ligue des Champions, et visiblement, le résultat final avec la défaite du dernier club français en lice ne les a pas trop dérangés. La preuve avec la réaction en live de Clinton Njié sur le troisième but du Real Madrid signé par Marcelo. Le tout filmé par son coéquipier Bouna Sarr, et bien évidemment rapidement mis sur les réseaux sociaux.