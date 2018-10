OM-PSG : Marseille va manquer une occasion en or prédit Alonzo

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

A priori déséquilibré, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pourrait nous offrir un suspense inattendu dimanche soir.

Cela dépendra surtout de l’état de forme des Parisiens. S’ils évoluent à leur meilleur niveau, les hommes de Thomas Tuchel risquent de plier la rencontre assez rapidement. Sauf que le leader de Ligue 1 vient d’arracher un match nul heureux contre Naples (2-2) en Ligue des Champions. Une prestation qui, selon Jérôme Alonzo, pourrait affecter les visiteurs au Vélodrome et rééquilibrer le Classique.

« Pour avoir vu tous les matchs du PSG cette saison, s'il y a une possibilité de les battre, c'est bien cette semaine, a prévenu l’ancien gardien des deux équipes, contacté par Le Phocéen. Je n'ai pas parlé avec eux, mais ils ont peut-être pris un coup sur la tête. Ils sont quand même passés à une minute de l'élimination en poule de Ligue des Champions. Dans un match de très haut niveau, on voit qu'ils sont un peu légers au milieu, qu'ils n'ont plus vraiment de profondeur de banc et surtout qu'ils sont souvent absents lors des premières mi-temps. Donc, il n'est pas utopique de penser que l'OM peut les inquiéter en appuyant là-dessus. »

« J’adore Germain mais... »

Le problème, c’est que Marseille n’est pas non plus au mieux alors… « S'il faut mettre une pièce, à "méforme égale", je parie quand même sur Paris, a misé Alonzo. D'autant que Thauvin a été blessé, et que sans lui, l'OM n'est pas la même équipe. Sans un grand Thauvin et sans un grand Payet, c'est compliqué. Après, devant, j'adore Germain parce qu'il a fait briller de grands attaquants comme Falcao à Monaco ou Ben Arfa à Nice. Mais il a du mal à exister dans le schéma actuel de l'OM, comme Mitroglou. En fait, c'est un peu du bricolage devant, et bricoler contre Paris, c'est chaud. » Voire suicidaire…