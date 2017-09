OM-PSG : Les supporters refusent un tifo de gala demandé par Eyraud

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Le Vélodrome est souvent le théâtre d'un énorme tifo à l'occasion du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les supporters phocéens étant fiers de montrer qu'ils sont toujours au sommet en la matière. Mais, à quelques semaines du premier OM-PSG de la saison, ce sera le dimanche 22 octobre au Vélodrome, les fans de l'Olympique de Marseille n'ont pas apprécié que jeudi dernier, lors d'une réunion, la direction de l'OM leur demande de fabriquer un tifo recouvrant toutes les tribunes du stade. Non pas que les supporters refusent de faire le show, mais ils estiment cependant qu'ils ne sont pas des marionnettes aux ordres du club.

L'un des membres d'un groupe de supporters a fait cette réponse à L'Equipe qui l'interrogeait sur cette histoire : « À Marseille, on commande des pizzas, pas des tifos », tandis qu'un autre se faisait plus précis dans ses reproches. « Quand on est mécontents, on nous fait passer pour des syndicalistes retors, mais quand on a besoin de nous pour l’ambiance, on nous prend pour les employés du mois », explique ce responsable d'une association.