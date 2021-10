OM-PSG : Le syndicat des joueurs exige des sanctions

Dans : OM.

L'intrusion d'un supporter de l'Olympique de Marseille dimanche sur la pelouse du Vélodrome en plein match OM-PSG afin d'aller voir Lionel Messi inquiète le syndicat des footballeurs.

La scène a fait le tour de la planète, et heureusement l’histoire s’est bien terminée, dimanche soir, lors de la seconde période du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, un supporter de l’OM a foncé vers Lionel Messi, sans aucune intention belliqueuse. Après avoir traversé le terrain, avec une facilité étonnante, ce jeune homme a été interpellé et placé ensuite en garde à vue. Pour l’instant, la police semble avoir du mal à établir l’identité de cet intrus, mais en attendant, l’UNFP est montée au créneau afin que cet événement ne soit pas pris à la légère, même s’il s’est cette fois bien terminé pour Lionel Messi. Dans un communiqué, le syndicat des footballeurs professionnels exige que la sécurité des joueurs soit assurée sur les terrains de football.

« Dans un climat pesant depuis le début de saison, émaillé d’incidents à répétition qui salissent l’image de notre football, l’irruption d’un spectateur sur le terrain, dimanche lors d’une rencontre qui se veut être la vitrine de notre Ligue 1, inquiète autant qu’elle pose, une fois encore, la question de la sécurité des joueurs, avec laquelle l’UNFP ne saurait transiger. Nous nous refusons de retenir la symbolique de l’action visant un joueur de renommée mondiale – ici, Lionel Messi –, car c’est toute une profession qui se sent aujourd’hui en danger et qu’il convient de respecter et de protéger coûte que coûte avant qu’une tragédie ne se produise », prévient le syndicat des joueurs, lequel sera attentif aux suites données par la commission de discipline de la LFP et la justice à cette histoire.