OM-PSG : L'OM fait un choix radicalement courageux face au PSG !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dans deux semaines, le dimanche 22 octobre précisément, l'Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Et l'engouement est évidemment énorme pour cette affiche toujours succulente, même si sportivement elle avait perdu son lustre ces dernières saisons. Mais l'OM a retrouvé des couleurs et l'espoir est de retour du côté phocéen, ce qui forcément augmente encore l'attente autour de ce classique français.

C'est ce lundi que l'Olympique de Marseille mettra en vente les tickets pour ce choc et même si les prix sont élevés, nul doute que le Vélodrome fera vite le plein. Cependant, le stade ne sera pas totalement complet et c'est un choix totalement assumé par les dirigeants de l'OM. Alors que la tentation était grande de vendre au grand public les 4.000 places laissés libres dans les virages, Jacques-Henri Eyraud a décidé de tenir parole. Durant la phase des abonnements, le président de l'Olympique de Marseille avait prévenu les responsables des associations de supporters, que ceux qui ne prendraient pas une place à l'année n'auront pas le droit d'acheter un ticket au match par match durant la suite de la saison. Et Jacques-Henri Eyraud a tenu parole, même si pour cela il se passe d'un beau pactole... et de 4.000 supporters. Mais grâce à cela, la campagne d'abonnements de la saison prochaine sera encore plus intense dans les Virages. Du moins si sportivement l'OM tient la cadence actuelle.